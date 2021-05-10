أخبار اليمن : الخارجية تُدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

الخارجية تُدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في القدس
أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية في القدس الشريف، بما فيها اقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وقتل واعتقال المدنيين.
وأكدت الوزارة في بيان لها الليلة، حق الشعب الفلسطيني في الرد والدفاع عن النفس الذي كفلته كافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.
وبارك البيان رد المقاومة الفلسطينية على الاعتداءات الإسرائيلية، وحيا صمود الشعب الفلسطيني وذوده عن حقوقه المغتصبة.
وقال" إن الصمود والمقاومة الفلسطينية هي الصخرة التي ستتحطم عليها كل المخططات الإسرائيلية".
وحذر البيان من تداعيات التصعيد الإسرائيلي على الأمن والاستقرار في المنطقة .. داعيا المجتمع الدولي وفي المقدمة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني واستعادة حقوقه المغتصبة.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد جددت الوزارة، التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووقوف اليمن حكومة وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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