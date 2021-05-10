محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف في القدس

أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، يوم الاثنين، عن قلقه إزاء أحداث العنف التي تشهدها القدس الشرقية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد التقى الشيخ محمد بن زايد، رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، الذي حمل رسالة من عاهل الأردن، الملك عبد الله الثاني.
وأكد ولي عهد أبوظبي إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان في المدينة المقدسة، ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.
واستمع الشيخ محمد بن زايد من بشر الخصاونة حول الجهود التي تبذلها الأردن بقيادة الملك عبد الله لرعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في ظل التطورات الراهنة التي تشهدها مدينة القدس وتداعياتها.
وأكد الشيخ محمد بن زايد دور الأردن المحوري ومواقفه التاريخية في حماية المقدسات الإسلامية في فلسطين والحفاظ على هويتها.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات والأردن وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والعالمي؛ وفي مقدمتها المستجدات في المنطقة العربية والأوضاع في مدينة القدس في ضوء التطورات الأخيرة والعمل المشترك لتعزيز أركان الأمن والسلام في المنطقة.
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