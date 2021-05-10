بينهم 9 أطفال.. استشهاد 21 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلى على غزة

جدة - نرمين السيد - ذكر عدد من المواقع الفلسطينية استشهاد 21 فلسطينيًّا بينهم 9 أطفال وأصيب 70 آخرين، مساء الاثنين، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلى لمناطق مختلفة من قطاع غزة.





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