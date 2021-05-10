ميركل لرئيس الحكومة الليبية: ندعم الانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - بحثت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، مع رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد دبيبة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، الهجرة والقضايا الإقليمية والتطورات الاقتصادية والخطوات التالية للعملية السياسية فى ليبيا.





وقال السفير الألمانى لدى ليبيا أولفير أفسيتا، فى تصريحات أوردتها بوابة إفريقيا الإخبارية اليوم الإثنين، إن ميركل أكدت خلال مباحثاتها مع الدبيبة دعم ألمانيا لعملية السلام بين الليبيين، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الأجنبية المسلحة من البلاد، مشيرة إلى دعمها التحضير للانتخابات الوطنية فى ديسمبر المقبل.

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