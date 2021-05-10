جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يُبلغ عن إصابات، بحسب وكالة «وفا».
وكانت مسيرة انطلقت من مدخل قرية تياسير شرق طوباس إلى حاجز تياسير العسكرى، دعما لأهالى القدس المحتلة.
ورفع المشاركون فى المسيرة، التى دعت لها حركة «فتح» وفصائل العمل الوطنى، العلم الفلسطينى، ورددوا هتافات تؤكد فلسطينية المسجد الأقصى.
وقال أمين سر حركة «فتح» فى طوباس محمود صوافطة، إن جماهير المحافظة تقف صفا واحدا مع قياداتنا فى رفض كل المشاريع المشبوهة، ومع أهلنا فى القدس ضد الاحتلال، مضيفا أن القدس هى أقدس قضية، فمنها يبدأ السلام ومنها يبدأ الحرب.
وطالب صوافطة بمزيد من الوحدة ورص الصفوف، من أجل إفشال كل المشاريع المشبوهة التى تستهدف قضيتنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق طوباس دون إصابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.