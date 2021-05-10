عاجل.. مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال شرق طوباس دون إصابات

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت صوب الشبان، دون أن يُبلغ عن إصابات، بحسب وكالة «وفا».

وكانت مسيرة انطلقت من مدخل قرية تياسير شرق طوباس إلى حاجز تياسير العسكرى، دعما لأهالى القدس المحتلة.

ورفع المشاركون فى المسيرة، التى دعت لها حركة «فتح» وفصائل العمل الوطنى، العلم الفلسطينى، ورددوا هتافات تؤكد فلسطينية المسجد الأقصى.

وقال أمين سر حركة «فتح» فى طوباس محمود صوافطة، إن جماهير المحافظة تقف صفا واحدا مع قياداتنا فى رفض كل المشاريع المشبوهة، ومع أهلنا فى القدس ضد الاحتلال، مضيفا أن القدس هى أقدس قضية، فمنها يبدأ السلام ومنها يبدأ الحرب.

وطالب صوافطة بمزيد من الوحدة ورص الصفوف، من أجل إفشال كل المشاريع المشبوهة التى تستهدف قضيتنا.