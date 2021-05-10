مطالبات يمنية لمجلس الأمن بالضغط على الحوثيين وإيران لوقف الهجوم على مأرب

جاء ذلك خلال مباحثات عقدها، اليوم الاثنين، مع القائم بأعمال وفد روسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة السفير ديمترى بولانسكى، التطورات السياسية والأوضاع الإنسانية فى اليمن، ونقلتها وكالة الأنباء اليمنية.
واستعرض السفير اليمنى جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إحلال السلام ودعمها لجهود الأمم المتحدة وترحيبها بالمبادرات والمقترحات والمساعى الدبلوماسية والسياسية الهادفة إلى إنهاء الحرب وتعاطيها الإيجابى مع تلك الجهود، وما يقابل هذه الجهود من رفض وتعنت المليشيات الحوثية واستمرار هجومها الوحشى على مأرب ذات الكثافة السكانية ومخيمات النازحين والذى يبرهن على عدم رغبة وجدية هذه المليشيات بخيار السلام.
وتطرق السعدى، إلى استمرار الدعم العسكرى واللوجستى للمليشيات الحوثية من النظام الإيرانى لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.
من جانبه، اكد القائم بالأعمال الروسى، وقوف بلاده إلى جانب الشعب اليمنى ودعمها لجهود المبعوث الخاص إلى اليمن للوصول إلى تسويه سلمية للصراع.
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