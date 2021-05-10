طائرات الاحتلال تستهدف موقع السفينة شمال غزة

جدة - نرمين السيد - كما قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلى موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد مراسل روسيا اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى استهدفت موقع القادسية غرب محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة بصاروخين. وأضاف أن أضرارًا جسيمة طالت منازل المواطنين غرب مدينة غزة نتيجة القصف العنيف من الطائرات الإسرائيلية.

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