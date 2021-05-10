عاجل.. القوات الإسرائيلية تغلق جميع بوابات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المسجد الأقصى وحاصرت المصلين داخل المصلى القبلى. وتجددت منذ قليل المواجهات بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى. ويشهد حى الشيخ جراح بالقدس منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحى الفلسطينيين، ومتضامنين معهم، ويحتج الفلسطينيون فى الحى على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التى شيدتها عام 1956.

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