جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد أكد بن زايد خلال استقباله، مساء اليوم، رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة، إدانته جميع أشكال العنف والكراهية التى تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وأهمية إنهاء الاعتداءات والممارسات التى تؤدى إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان فى المدينة المقدسة، ووقف أى ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد بن زايد يعرب عن قلقه إزاء أحداث العنف بالقدس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.