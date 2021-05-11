شروط تمويل سلفه بدون تحويل الراتب خلال 15 دقيقة

شروط تمويل سلفه الذي يعتبر من أسرع التمويلات المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح منصة سلفة الإلكترونية فرصة كبيرة أمام موظفي الدولة من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع يساعدهم في حل بعض الأزمات المالية أو المشاكل المادية البسيطة التي تقابلهم، ويسعى الكثير من المواطنين في هذه الفترة للحصول على تمويل سريع لكثرة احتياجات الأسر في مثل هذه الأيام خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك الذي يتبقى عليه أيام قليلة، ويتم تقديم هذا التمويل بشكل عاجل حتى يتمكن العميل من الاستفادة منه بالشكل الأمثل وفق عدد من الشروط سوف نوضحه في التالي.شروط تمويل سلفه
للحصول على تمويل سلفة السريع لابد من توفير بعض الشروط التي لا تشكل عائق في الحصول على التمويل لأنها تكون متوفرة في الكثير من المتقدمين لطلب السلفة ومن هذه الشروط:
- توافر شرط العمر وهو لا يقل عن ثمانية عشر عاما.
- توافر شرط التوظيف وأن تكون مدة التوظيف لا تقل عن ثلاثة أشهر للموظف الحكومي وستة أشهر لموظف القطاع الخاص.
- شرط الراتب وهو لا يقل عن 3 ألاف ريال وقت التقديم.
- الشرط الخاص بالجنسية وهو تمويل خاص بالسعوديين.
- وأخيرا شرط القيمة المطلوبة وهي بين ألف ريال وخمسة ألاف ريال فقط.
- أن يمتلك هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم.
ويمكنك التعرف على خطوات التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية للحصول على التمويل المطلوب من خلال موقعنا ثقفني.مميزات تمويل سلفة
البحث عن تمويل سريع ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ويفيد وقت الأزمات ليس سهلاً ولكن تم توفيره من قبل منصة سلفة الإلكترونية لذلك هو تمويل شخصي سريع له العديد من المميزات منها:
- يساعد في اتزان النظام المالي للعميل بين المصروفات والمدفوعات.
- يساهم التمويل من منصة سلفة في حل الأزمات المالية الصغيرة.
- التمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- تمويل سريع ويمكن الحصول عليه في نصف ساعة فقط من تقديم الطلب.
- يتمكن العميل من السداد على فترات مجدولة وأقساط مريحة.
- يبدأ الحصول على الأقساط من راتب الشهر التالي للحصول على القسط.
- هامش الربح تنافسي ولا يمثل مشكلة للعميل.
- يتمكن العميل من الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.
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شروط تمويل سلفه الذي يعتبر من أسرع التمويلات المقدمة للمواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث تتيح منصة سلفة الإلكترونية فرصة كبيرة أمام موظفي الدولة من أجل الحصول على تمويل شخصي سريع يساعدهم في حل بعض الأزمات المالية أو المشاكل المادية البسيطة التي تقابلهم، ويسعى الكثير من المواطنين في هذه الفترة للحصول على تمويل سريع لكثرة احتياجات الأسر في مثل هذه الأيام خاصة مع قرب عيد الفطر المبارك الذي يتبقى عليه أيام قليلة، ويتم تقديم هذا التمويل بشكل عاجل حتى يتمكن العميل من الاستفادة منه بالشكل الأمثل وفق عدد من الشروط سوف نوضحه في التالي.شروط تمويل سلفه
للحصول على تمويل سلفة السريع لابد من توفير بعض الشروط التي لا تشكل عائق في الحصول على التمويل لأنها تكون متوفرة في الكثير من المتقدمين لطلب السلفة ومن هذه الشروط:
- توافر شرط العمر وهو لا يقل عن ثمانية عشر عاما.
- توافر شرط التوظيف وأن تكون مدة التوظيف لا تقل عن ثلاثة أشهر للموظف الحكومي وستة أشهر لموظف القطاع الخاص.
- شرط الراتب وهو لا يقل عن 3 ألاف ريال وقت التقديم.
- الشرط الخاص بالجنسية وهو تمويل خاص بالسعوديين.
- وأخيرا شرط القيمة المطلوبة وهي بين ألف ريال وخمسة ألاف ريال فقط.
- أن يمتلك هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم.
ويمكنك التعرف على خطوات التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية للحصول على التمويل المطلوب من خلال موقعنا ثقفني.مميزات تمويل سلفة
البحث عن تمويل سريع ومتوافق مع الشريعة الإسلامية ويفيد وقت الأزمات ليس سهلاً ولكن تم توفيره من قبل منصة سلفة الإلكترونية لذلك هو تمويل شخصي سريع له العديد من المميزات منها:
- يساعد في اتزان النظام المالي للعميل بين المصروفات والمدفوعات.
- يساهم التمويل من منصة سلفة في حل الأزمات المالية الصغيرة.
- التمويل الشخصي من منصة سلفة متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- تمويل سريع ويمكن الحصول عليه في نصف ساعة فقط من تقديم الطلب.
- يتمكن العميل من السداد على فترات مجدولة وأقساط مريحة.
- يبدأ الحصول على الأقساط من راتب الشهر التالي للحصول على القسط.
- هامش الربح تنافسي ولا يمثل مشكلة للعميل.
- يتمكن العميل من الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب.
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