قرض الشباب 60 ألف ريال بدون فوائد وبدون كفيل فترة سداد تصل 5 سنوات

قرض الشباب 60 ألف ريال بدون فوائد ، بعض البنوك المصرفية وشركات التمويل في المملكة العربية السعودية وفرت لجميع الشباب فرصة الحصول على قرض للأعمال الحرة 60 الف ريال بدون فوائد وبدون كفيل، وهذا من أجل القيام بالمشروعات الجديدة التي تساعد هؤلاء الشباب على زيادة دخلهم المادي وتحسين ظروف معيشتهم وحياتهم للأفضل.

قرض 60 ألف ريال بدون فوائد

أعلن بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن توفير لقرض وتمويل جديد لكل المواطنين في المملكة العربية السعودية من الشباب والنساء من مختلف الأعمار، وهذا القرض موجه للفئة التي تملك أي حرفة من الحرف أو خبرة ومهاىة معينة في شيء محدد وترغب بعمل مشروع جديد من أجل زيادة دخلها المادي، فهذا القرض هو المناسب لهم فسيساعدهم على القيام بما يناسبهم من أي عمل حر.

شروط الحصول على قرض العمل الحر

هناك بعض الشروط التي يجب توافرها في أي شخص متقدم على قرض للأعمال الحرة 60 الف ريال بدون فوائد وبدون كفيل ، ويمكنكم الحصول على قرض 30 الف ريال بدون تحويل راتب وهذه الشروط تتمثل فيما يلي:

أن يكون المتقدم على القرض من المواطنين السعوديين أو حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون من مالكي وثيقة الأعمال الحرة من وزارة الموارد البشرية.

يجب أن يكون معه ترخيص نشاط توجيه المركبات.

أن يترواح عمره من 18 عام إلى 60 عام ولا يزداد أو يقل عن هذا.

ألا يزداد دخل المتقدم على القرض عن 14 ألف ريال سعودي للنقل التشاركي والخدمات التخصصية.

أن يتيح وضع الكفيل المادي والائتماني حصول المتقدم على القرض.

تقديم المتقدم على الطلب كافة الضمانات لبنك التنمية الاجتماعية.

يجب ألا يكون المتقدم على القرض لبنك التنمية الاجتماعية مدين بقرض آخر للبنك.

خطوات الحصول على قرض الأعمال الحرة

هناك بعض الخطوات يجب اتباعها من أجل الحصول على القرض من بنك التنمية الاجتماعية وهي: