ساسي ينقذ الزمالك أمام الأهلي بقمة الكرة المصرية

خطف الزمالك تعادلا ثمينا من غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 1-1، في مباراة قمة كرة القدم المصرية بالمرحلة 21 من الدوري، التي أقيمت الاثنين على ملعب القاهرة.

وكانت الفرصة سانحة أمام الأهلي كي يصبح على بعد نقطة من الزمالك مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، وبدا أنه في طريقه لتجديد الفوز على الفريق الأبيض الذي خسر مواجهتيه الماضيتين مع غريمه في نهائي دوري أبطال إفريقيا والمرحلة الرابعة من الدوري الحالي (بنتيجة واحدة 1-2)، وذلك بتقدمه بهدف البديل صلاح محسن.

لكن الزمالك بدا عازما على تجنيب هزيمة ثالثة تواليا أمام غريمه وثالثة في الدوري هذا الموسم، بإدراكه التعادل عبر التونسي فرجاني ساسي قبل النهاية بنحو 10 دقائق.

وجاءت البداية حذرة من كلا الفريقين حيث انحصر اللعب في وسط الملعب نظرا للكثافة العددية للاعبي الوسط، خاصة من جانب الزمالك الذى بدأ اللقاء من دون مهاجم صريح.

وتبادل الفريقان السيطرة والاستحواذ لكن دون فعالية هجومية على المرميين، حتى الدقيقة 21 حين كان الزمالك قريبا من افتتاح التسجيل بفرصة ثلاثية عندما استلم محمود عبد الرازق (شيكابالا) الكرة ناحية اليسار وراوغ كعادته أكثر من لاعب قبل التسديد لكنه اصطدم بتألق الحارس محمد الشناوي، لترتد الكرة للمغربي أشرف بن شرقي الذي سددها فتصدى لها الشناوي مرة أخرى، لتسقط أمام اللاعب ذاته مرة أخرى، فأرسلها عرضية أبعدها الشناوي ثم شتتها الدفاع.

وشعر لاعبو الاهلي بخطورة الضيوف فبادلوهم الهجوم، ومن هجمة مرتدة في الدقيقة 33 استخلص محمد شريف الكرة من محمود حمدي (الونش) ومررها للقادم من الخلف حسين الشحات الذي سددها بجوار القائم الأيمن لمرمى محمد عواد.

وبعد تمريرة من محمد مجدي (أفشه) في الدقيقة 38 خلف الدفاع إلى شريف، سدد الأخير الكرة التي اصطدمت بالونش وعلت العارضة، قبل أن يتبعها أفشة بفرصة بعد تمريرة عرضية للشحات في الدقية 42، لكنه سدد بين يدي عواد.

وتحسن أداء الزمالك مع بداية الشوط الثاني، وسدد أحمد السيد (زيزو) كرة أبعدها الشناوي إلى ركنية في الدقيقة 53، ثم توالت العرضيات من الناحية اليمنى عن طريق زيزو والمثلوثي وشكلت خطورة على دفاع الأهلي.

ورد البديل محسن بتسديدة علت عارضة مرمى عواد (66)، وكاد شريف يضع فريقه في المقدمة بعدما تلقى تمريرة أفشه، لكن محاولته اصطدمت بقدم عواد وخرجت إلى ركنية (67).

وأخيرا نجح محسن في وضع الأهلي في المقدمة بعدما تلقى تمريرة خلف دفاع الزمالك وراوغ عواد ثم سدد في المرمى (73).

لكن من هجمة منظمة للزمالك، عادل ساسي بتسديدة متقنة من حدود منطقة الجزاء خدعت الشناوي وسكنت الزاوية اليمنى (80).