كتائب القسام تتوعد إسرائيل : إذا لم ينته الحصار انتظروا ردنا خلال ساعتين

جدة - نرمين السيد - وقال أبو عبيدة، بحسب "روسيا اليوم": "إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين فى المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين". وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، أكدت أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل اليوم.

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