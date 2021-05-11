جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت فى نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوى فى المنطقة الصناعية جنوب عسقلان.



جدة - نرمين السيد - أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت فى نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوى فى المنطقة الصناعية جنوب عسقلان. وأضافت الصحيفة إن صفارات الإنذار الحمراء دوّت، دون أى إصابات إلى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صفارات الإنذار تدوى فى المنطقة الصناعية جنوب عسقلان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.