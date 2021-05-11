البرلمان العربى يدين استهداف ميليشيا الحوثى الإرهابية لمطار أبها الدولى

جدة - نرمين السيد - وحذر البرلمان العربى من استمرار انتهاكات ميليشيا الحوثى الإرهابية التى تعد جرائم حرب وخرق للقوانين الدولية والإنسانية والأعراف الدولية، والتى هى ترجمة لأجندة إيرانية خبيثة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار فى المنطقة، مطالبًا المجتمع الدولى بالتحرك العاجل والحاسم لردع ميليشيا الحوثى عن جرائمها واتخاذ خطوات رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وجدد البرلمان العربى دعمه ووقوفه التام فى صف واحد إلى جانب السعودية، ودعمها لكل الإجراءات التى تتخذها للتصدى لهذه الأعمال الإرهابية الإجرمية التى تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها وتهدد حياة مواطنيها والمقيمين فيها.