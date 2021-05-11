جدة - نرمين السيد - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن القدس الشرقية هى عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفق الشرعية الدولية والقانون الدولى، وهى حق تاريخى ودينى ثابت للشعب الفلسطينى.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئاسة الفلسطينية: القدس الشرقية ستظل عاصمتنا ونتنياهو مسئول عن التصعيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.