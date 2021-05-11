موعد هلال شوال 1442 -2021 ميعاد أول أيام عيد الفطر المبارك ومتى رؤية غرة شهر شوال

تتابع جميع دول العالم موعد هلال شوال 1442 -2021 لمعرفة غرة الشهر المبارك وتحديد أو أيام عيد الفطر المبارك، حيث تحدد فلكيا يوم الخميس الموافق 13 مايو 2021 هو ميعاد غرة شوال، ولكن تتابع دول العالم وفي المملكة العربية السعودية المحكمة العليا الرؤية الشرعية وتحري هلال شوال، كما ترصد دار الإفتاء المصرية لمعرفة آخر شهر رمضان 1442 وبداية شهر شوال التالي.

موعد هلال شوال 1442 -2021

إن الشهور الهجرية محدد لها توقيت فلكي، ولكن ليست كالشهر الميلادية محدد مسبقا ميعادها دون اختلاف، حيث يتم معرفة بداية الشهر الهجري ونهاية الشهر السابق من رؤية الهلال وتحريه من المختصين، وفي المملكة العربية السعودية تم استطلاع بداية شهر شوال ليلة التاسع والعشرون من شهر رمضان مرتان ولم يتم رؤيته، حيث دعت المحكمة العليا المواطنين لتحري الهلال مساء الثلاثاء.

بيان المحكمة العليا السعودية هلال شوال 2021

أشارت المحكمة العليا في بيان لها بدعوة المسلمين اليوم الثلاثاء 11/5/ 2021 في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لتحري هلال شهر شوال 1442 سواء بالعين المجردة أو المناظير ثم إبلاغ اقرب محكمة لتسجيل شهادته، أو رؤيته من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض.

عيد الفطر المبارك 1442- 2021

تقوم جميع بلدان العالم العربي والإسلامي بتحديد رؤية هلال شهر شوال من عدمه المرتقب مساء اليوم الثلاثاء لتعذر رؤيته أمس الاثنين، وفي حالة تعذر رؤيته سيكون الأربعاء المتمم لشهر رمضان الموافق الثلاثون من رمضان 1442، الثاني عشر من شهر مايو 2021، أما في حالة رؤية بإحدى الدول سيكون يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر بها.

أجازات عيد الفطر المبارك بالسعودية 2021- 1442

كل الدول تمنح إجازة رسمية وعطلات بمناسبة عيد الفطر، وبمتابعة الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية نوضح الأتي:

في المملكة العربية السعودية وضعت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجازة للقطاع العام من الخميس 24 رمضان 1442 وحتى نهاية الاثنين 5 شوال 1442.

وفي القطاع الخاصة فإن إجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية دوام الثلاثاء 29 رمضان 1442 وتستمر لمدة أربع أيام.

ونتابع معكم صدور قرار من المحكمة العليا مساء اليوم الثلاثاء 11 مايو 2021 توضح فيه رؤية هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، ونقدم لكم التهاني بمناسبة العيد أعاده الله عليكم باليمن والبركات.