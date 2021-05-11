موعد صلاة عيد الفطر في الكويت للعام 2021

متى موعد صلاة عيد الفطر 2021 في الكويت، ففي الساعات القليلة الماضية زاد البحث من قبل الكثيرين من المسلمين في جميع انحاء العالم، وذلك من أجل التعرف علي موعد صلاة عيد الفطر المبارك2021، وعيد الفطر المبارك من المناسبات الدينية الهامة ومن اهم مظاهر التقرب الي الله في هذا اليوم هو صلاة العيد، فما هو موعد صلاة عيد الفطر المبارك في دولة الكويت هذا ما سنتعرف عليه فى هذه المقالة.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 الكويت

يتم معرفة موعد صلاة عيد الفطر في دولة الكويت من قبل وزارة الأوقاف وتحرص وزارة الأوقاف بدولة الكويت على اختيار الوقت المستحب للصلاة والذى نص عليه الفقهاء، ويرغب الكثيرين من اهل الكويت والمقيمين بها بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك2021، حتى يتمكنوا من أداء الصلاة جماعة في الوقت المحدد لها والمعلن من قبل وزارة الأوقاف الكويتية وهيئة البحوث الفلكية.

وقد حددت وزارة الأوقاف الكويتية طبقا للتوقعات من هيئة البحوث الفلكية بالكويت يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م هو غرة شهر شوال، وبناءاً عليه فإن يوم الخميس 13 مايو 2021م، هو اول أيام عيد الفطر المبارك 2021، وصلاة عيد الفطر المبارك ستكون في تمام الساعة 5.17 صباحا، كل عام وانتم بخير.

كيفية أداء صلاة العيد

صلاة عيد الفطر من اهم مظاهر وشعائر العيد التي يحرص المسلمون فى كل انحاء العالم علي أدائها، وإليكم الطريقة الصحيحة وتفاصيل أداء صلاة العيد:

صلاة عيد الفطر المبارك ركعتين:

الركعة الاولي 7 تكبيرات من غير تكبيرة الإحرام

الركعة الثانية 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال استحباباً

الركعة الاولي يقرأ المسلم سورة الفاتحة وما تيسر من القران

الركعة الثانية يقرأ المسلم سورة الفاتحة وما تيسر من القران

يستحب قراءة سورة ق في الركعة الأولى، وسورة الغاشية في الركعة الثانية، وبعد الصلاة يخطب الامام بالناس، وتجدر الإشارة إلى أن مواعيد صلاة العيد تختلف من دولة لأخرى نظراً لاختلاف التوقيت في كل دولة عن الأخرى، وهو ما نسعى لتقديمه لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في كل الدول، حتى يتسنى للمسلمين في أنحاء العالم أداء الصلاة في العيد.