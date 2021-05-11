الملك يؤكد لمارك ميلي ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات في القدس

دوت الخليج :- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي الفريق أول مارك ميلي . وأكد الملك لميلي على ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات والممارسات اللاشرعية الإسرائيلية في ⁧‫القدس . كما جرى بحث جهود الحرب على الإرهاب ومكافحة خطاب الكراهية والتطرف، وأهمية مواصلة التنسيق بهذا الخصوص، والعمل على تعزيز الإنجازات التي تحققت في محاربة الإرهاب وداعش في المنطقة.

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