فيديو - بجاحة الاحتلال .. مستوطن إسرائيلى يحاول دهس شباب فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وظهر فى الفيديو الذى وقعت أحداثه بالقرب من البلدة القديمة، محموعة شبان فلسطينيين يقذفون سيارة يعتقد أنها لمستوطن إسرائيلى بالحجارة، تعبيرًا عن غضبهم بشأن العدوان الإسرائيلى الأخير على القدس وغزة.

وما كان من سائق السيارة إلا أن تراجع للخلف ثم اندفع إلى الأمام بقوة، فى محاولة لدهس بعض من الشبان الفلسطينيين، وذلك قبل يهرول شرطى إسرائيلى مسلح لحمايته.

وتصاعدت التوترات فى الأيام الأخيرة قبل صدور حكم المحكمة الإسرائيلية المؤجل الآن بشأن ما إذا كانت السلطات قادرة على إجلاء عشرات الفلسطينيين من حى الشيخ جراح، خارج البلدة القديمة مباشرة، وتسليم منازلهم للمستوطنين اليهود.