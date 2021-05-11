قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - أفاد المركز الفلسطينى للإعلام بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء الاثنين، من المسجد الأقصى، بعد أحداث العنف التى شهدتها القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة عدد من المتظاهرين الفلسطينيين.





وكانت قد أطلقت الفصائل الفلسطينية ما يقرب من 150 صاروخًا على القدس ومستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة، وهو ما رد عليه الاحتلال بقصف القطاع. يأتى ذلك بعدما حذرت "كتائب القسام" الجناح العسكرى لحركة "حماس"، القوات الإسرائيلية من عواقب استمرار حصارها عن المرابطين فى المسجد الأقصى، كما أمهلتها ساعتين للانسحاب من المسجد.

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