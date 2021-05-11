نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رؤية هلال عيد الفطر لإعلان موعد أول أيام العيد خلال رؤية الهلال شهر شوال 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحري رؤية هلال عيد الفطر 1442 اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر رمضان المبارك، والذي يوافق 11 من مايو 2021، وسنتعرف خلال التعرف اليوم علي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك في السعودية ومصر وكافة دول الخليج والشام، وشمال أفريقيا، وكل مكان في العالم، وسنتابع معكم الآن أخر تطورات صدرت من دار الافتاء المصرية، وكذلك مجمع البحوث الفلكي بشأن رؤية شوال 1442، وإعلان متمم شهر رمضان المبارك.

تحري رؤية هلال عيد الفطر 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن تحري رؤية هلال العيد من أي مكان في المملكة، ومن يستطيع رؤية الهلال بالعين المجردة يمكنه الإبلاغ علي الفور، حيث سيحدث الاقتران بعد فجر اليوم الثلاثاء، والتأكد وإعلان نتيجة رؤية هلال شهر شوال المبارك بعد مغرب اليوم، والتأكد من إذا كان الثلاثاء هو متمم شهر رمضان المبارك، أو سيكون الأربعاء ويكتمل الشهر 30 يوماً وليلة في هذه الأيام المباركة.

جدير بالذكر أن بداية شهر رمضان المبارك قد اختلفت في بعض المناطق، حيث بدأ اليوم الأول لرمضان في العالم أجمع يوم الثلاثاء 13 من أبريل المنتهي، بينما جاء اليوم الأول في المغرب العربي وبعض الدول والمناطق يوم الأربعاء 14 من نفس الشهر، وذلك ربما يجعل هناك خلاف خلال تحري رؤية الهلال 1442.

نتيجة رؤية هلال شوال 1442

يأتي موعد عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 من مايو فلكياً، وذلك كما تم حسابه من علماء الفلك، بينما يأتي اليوم الأول للعيد في المغرب العربي فلكياً يوم الجمعة 14 من نفس الشهر، وسيتم تأكيد ذلك من خلال تحري رؤيه الهلال الليلة، وإعلان موعد أول أيام العيد 2021، وسنتعرف علي ذلك معكم مساء الليلة رسمياً بعد الإعلان من خلال نتيجة رؤية هلال عيد الفطر 1442.