عيد الفطر متى فلكياً وحسب رؤية هلال شهر شوال 1442 العد التنازلي بدأ

عيد الفطر متى هو أكثر سؤال يسأل عنه المسلمين في كل مكان الآن، لهذا سنتعرف علي موعد أول أيام العيد في السعودية ومصر والشام ودول شمال أفريقيا والعالم أجمع، وذلك سيكون فلكياً وفقاً للحسابات الفلكية، وسيتم تأكيد ذلك من خلال تحري رؤية هلال عيد الفطر من خلال هلال شهر شوال 1442، وسيكون الإعلان لنتيجة الرؤية مساء يوم الثلاثاء 11 من مايو الموافق 29 رمضان المبارك.

موعد عيد الفطر 2021

كم باقي علي العيد يعتبر تساؤل هام، لهذا سنجيبكم الآن في عجالة سريعة حول الأيام المتبقية، بل الساعات القليلة، حيث تحدد الموعد لليوم الأول فلكياً لعيد المسلمين بعد نهاية شهر رمضان المبارك وإتمامه ثلاثين يوماً، حيث تأتى الحسابات الفلكية أن المتمم هو الأربعاء 12 مايو، والذي يوافق 30 رمضان، ليكون الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك 1442.

بجانب التأكيد من رؤية هلال شهر شوال خلال الإعلان عن النتيجة مساء اليوم التاسع والعشرين بعدد كبير من دول العالم، كما سيكون في المغرب العربي مساء يوم الأربعاء، هذا حيث بدأ أول يوم في شهر رمضان المبارك في المغرب العربي وعدداً من الدول والمناطق في العراق يوم الأربعاء 14 من أبريل الماضي، وسيتم حسم الجدل حول ذلك الآن.

عيد الفطر متى

نتعرف الآن كم باقي علي عيد الفطر المبارك، حيث ينتهى اليوم التاسع والعشرين من رمضان المبارك، وتبدأ ساعات العد التنازلي، ومن خلال رؤية هلال شوال سيتم تأكيد إذا كان اليوم الأول بعد ساعات قليلة، أم أنه سيمر يوم أخر وهو أخر أيام الشهر الفضيل، والذي يتمنى المسلمين في كل مكان عدم انتهاءه لمكانته في القلوب، ومحبة المسلمين والخير المنتشر خلاله، والعبادات التي يقوم بها الجميع، لهذا سيكون المحدد الأساسي هي نتيجة الرؤية للهلال، ولكن فلكياً يتبقى ساعات قليلة حيث نجيبكم علي سؤال متى العيد 2021، وهو يوم الخميس 13 مايو فلكياً.