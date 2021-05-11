نوضح آلية شروط قبول طلب تقسيط جوال من موبايلي بسهولة، للإجابة على استفسار كيف اعرف اني استحق جوال من موبايلي بالتقسيط 2021، فنحن نعي تماماً أهمية نظام التقسيط للعملاء للحصول على أحدث الجوالات، وتعد شركة موبايلي من أكبر الشركات التجارية بمجال الاتصالات في العالم التي توفر جميع خدمات الهواتف من بيع أو عروض تقسيط جوالات ، ولكن وفق الشروط والمتطلبات اللازمة من أجل الحصول على الجوال بأقساط.

شروط قبول طلب تقسيط جوال موبايلي

وقبل أن نجيب على تساؤل كيف اعرف اني استحق جوال من موبايلي تقسيط، مثلما أوضحنا مسبقاً شروط تقسيط جوالات من جرير ومميزاتها، نتناول تفصيلاً في حالة حصولك على جوال من شركة موبايلي، ماهية المميزات التي ستتمتع بها، وهي:

توفير ميزة الجيل الثالث للجوال.

توفير نظام التقسيط على جميع أنواع الجوالات.

شبكة كبيرة بتغطية واسعة وخدمة عملاء متاحة ومميزة.

خدمة إنترنت لا محدودة للتجوال الدولي، قاعدة بيانات تشمل الشرق الأوسط كله.

طرق بيع وشراء وتقسيط سهلة وأنظمة دفع مختلف تتناسب مع جميع ظروف وإمكانيات العملاء.

توفير جميع أنواع الجوالات الموجودة بالأسواق العالمية من حيث الإمكانيات والألوان.

كيف اعرف اني استحق جوال بالتقسيط

ويمكنك الحصول على أي جوال ترغب به من شركة موبايلي، في حالة إستيفائك للشروط الآتية:

سداد أخر 3 دورات فوترية ليكون الخط نشطاً عند تفعيل خدمة التقسيط دون أن يتم حظره. أن قيمة ما تم دفعه خلال 3 دورات فوترية يزيد عن 650 ريال. عدم وجود أي مبالغ مفوترة لم يتم دفعها أكثر من 20 ريال. لا يوجد على العميل أي غرامة سابقة لم يتم دفعها من تقسيط أي جوال آخر سابق، أو عليه أي تقسيط للجوال حالياً. أن يكون السجل الائتماني للعميل بتصنيف يسمح بالاشتراك بخدمة عروض للجوالات بالتقسيط.

خطوات طلب تقسيط جوالات من موبايلي 2021

أما بالنسبة لخطوات الحصول على جوال من شركة موبايلي فتتعدد باختلاف المكان الذي ترغب بالشراء سواء من المتاجر الإلكترونية أو من فروع الشركة، فبالنسبة لطريقة الشراء من المتاجر الإلكترونية فعليك:

الدخول على الموقع الرئيسي للشركة وإنشاء حساب جديد.

ادخل بريديك الإلكتروني والاسم والعنوان والدولة وأي بيانات شخصية مطلوبة.

قم باختيار نوع الجوال وحدد لونه ثم قم بتأكيد حجزه وإنهاء التسوق.

الخطوة الأخيرة ضمن شروط قبول طلب تقسيط جوال من موبايلي 2021، حدد طريقة الدفع وحالة التقسيط سواء من خلال فيزا أو ماستر كارد، ثم قم بتحديد موعد استلام الجوال.