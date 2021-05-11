حساب المواطن، أعلن المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني عن التفاصيل الخاصة بالدفعة الجديدة وهي دفعة شهر مايو 2021 والتي تحمل الرقم 42 منذ انطلاق البرنامج في عام 2017، مشيراً إلى أنه تم إيداع نحو 1.9 مليار ريال سعودي مخصص عن شهر مايو وذلك للمواطنين المستحقين للصرف والمكتملة طلباتهم وصدرت لهم نتيجة الأهلية بالأحقية في صرف دعم حساب المواطن.

حساب المواطن يعلن خطوات تقديم اعتراض ومتي يتم الرد عليه

أضاف المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن نحو 76% من مستحقي الدعم حصلوا على مبلغ الدعم المخصص لهم من قبل البرنامج في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط مبلغ الدعم الذي تم تخصيصه للأسرة الواحدة نحو 1053 ريال سعودي، وبلغ عدد أرباب الأسر المستحقين نحو مليوني رب أسرة بنسبة 93%، بينما بلغ عدد التابعين نحو أكثر من 8.2 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين للمعايير أكثر من 164 ألف مستفيد، يمثلون نحو 7% من المستفيدين الرئيسين من البرنامج.

وأوضح سلطان القحطاني عن أنه يمكن تقديم اعتراض على الدفعة من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

1- الدخول على موقع حساب المواطن.

2- القيام بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم ورقم السر ثم إدخال رقم التحقق والضغط على زر التسجيل.

3- الذهاب إلى قائمة الدفعات، ثم اختيار الدفعة التي يراد الاعتراض عليها ثم الضغط على زر الاعتراض.

4- يتم كتابة شكوي ثم تقديم الاعتراض على حسابك.

وأكد بأنه فور تلقي طلب الاعتراض يتم دراسة الطلب، ويتم الرد على مقدم الطلب بنتيجة هذا الاعتراض بعد الانتهاء من دراسة طلب الاعتراض وسوف يتم تحديد موعد لمقدم الطلب يمكن له من خلال معرفة موعد تلقي الرد على طلب الاعتراض، حتى يستطيع صاحب طلب الاعتراض معرفة السبب وتجهيز ما يطلبه البرنامج من أوراق تثبته احقيته.