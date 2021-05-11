الكنائس الفلسطينية تطلق أجراسها نصرة للقدس وغزة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسططينية "وفا"، دقت دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، الذى اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام فى باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة".

وأضافت الوكالة، أن أجراس الكنائس أطلقت أيضًا، للتأكيد أيضا على أن القدس مستهدفة من قبل الاحتلال، وأن هناك خطة ممنهجة لإخلاء المدينة من أبناء الشعب الفلسطينى مسيحيين ومسلمين.