السعودية تعلن عن إجراءات جديدة للمسافرين إليها

قررت السعودية تطبيق إجراءات جديدة على المسافرين إلى المملكة، في إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقما قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الاثنين.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن تعميم ينص على تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين الأجانب غير المحصنين ضد "كوفيد 19"، والقادمين من الدول التي لم يعلق القدوم منها، على نفقتهم، وستكون ضمن سعر التذكرة مع الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية المخاطر التي قد تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت الهيئة على الناقلات الجوية "ضرورة حمل جميع المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، المحصنين وغير المحصنين، الشهادات الصحية المعتمدة في المملكة (شهادات فحص فيروس كورونا)، لا تتجاوز 72 ساعة عن موعد الرحلة لمن هم فوق 8 سنوات فأكثر.

فيما "يسمح للمحصنين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة الذين تلقوا كامل الجرعات من أحد اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة، بالدخول إلى المملكة من دون الحاجة إلى فترة الحجر، شريطة تقديم شهادة تطعيم رسمية قبل وعند وصولهم".

وألزمت الهيئة العامة للطيران المدني الناقلات الجوية بالتعاقد مع دور ومرافق الإيواء المعتمدة من وزارة السياحة لإقامة المسافرين من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، الذين تنطبق عليهم شروط الحجر المؤسسي ولمدة 7 أيام، على أن يجري عمل مسحة في اليوم السادس وتكون نتيجتها سلبية.

وأكدت الهيئة أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 مايو الجاري.