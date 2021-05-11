السعودية تدين الاعتداءات السافرة لـ الاحتلال بحق المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقال بيان لـ وزارة الخارجية السعودية، فى بيان لها، إن المملكة تدعو المجتمع الدولى لتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الاعتداءات، وضرورة الوقف الفورى للاعتداءات، التى تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجددت الوزارة تأكيدها على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينى، ودعم جميع الجهود التى تهدف إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطينى من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.