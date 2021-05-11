موعد استطلاع رؤية هلال شهر شوال لعام ١٤٤٢ هجريا

رؤية هلال شوال باقي أيام تفصلنا على انتهاء شهر رمضان الكريم لعام 2021، وأصبح رؤية هلال شوال من أكثر العنوانين تداولا على موقع البحث جوجل وغيرها من مواقع الإنترنت، لأن من خلال استطاع الهلال يتم معرفة وتحديد موعد انتهاء شهر رمضان الكريم والمتمم له، كما نتعرف على بداية شهر شوال الذي يمثل أول أيامه اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، والذي نحتفل به في كل عام.

الهيئة المعنية باستطلاع هلال شهر شوال لعام ١٤٤٢ هجريا

دار الإفتاء المصرية هي الجهة الوحيدة المسئولة عن استطلاع رؤيه الهلال سواء لتحديد أول أيام شهر رمضان الكريم أو لإعلان هلال شهر شوال للاحتفال بعيد الفطر المبارك، وأن تتم عملية استطلاع الهلال بقصد التحقق من وجود هلال شهر شوال الهجري من عدمه ذلك لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك لعام ١٤٤٢ هجريا ٢٠٢١ ميلاديا، ولذلك يشهد المسلمون الآن أيام مباركة وهي الاحتفال بليلة القدر باعتبارها أحد الليالي الوترية بالعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1442

سيقوم الدكتور شوقي علام باستطلاع هلال شهر شوال غداً يوم الثلاثاء الموافق ٢٩ رمضان والموافق ميلادياً يوم١٠ مايو 2021، حيث سيتم الاستطلاع بعد غروب شمس يوم الثلاثاء، ومن الجدير بالذكر أن هلال شهر شوال لن يولد بشكل كلي في نفس معاد استطلاعه في القاهرة، بل سيختلف في كثير من المدن والعواصم الإسلامية.

قمر هلال شهر شوال سيغرب بعد غروب الشمس بـ ١٢ دقيقة، وفى هذه المدة كلها يتم استطلاع الهلال وذلك ثابت في كلا من مكة المكرمة بالسعودية والقاهرة في مصر، ومن الجدير بالذكر أيضا أن هذه المدة تختلف في باقي العواصم الإسلامية والدول العربية فهي تتراوح من ٣ إلى ١٧ دقيقة.