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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2021 الامارات في أبو ظبي ودبي وكافة المدن وقت صلاة العيد في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ في الامارات العربية المتحدة، كما تعرفنا علي وقت صلاة العيد في السعودية، سنتعرف معكم الآن خلال أول أيام للعيد علي وقت الصلاة للعيد في كافة المدن الإماراتية، وذلك من أجل التعرف علي الوقت بالضبط ليتمكن كل شخص الذهاب للصلاة حسب مدينته، وسيتم تأكيد الموعد لليوم الأول من خلال رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء 11 من مايو 2021.
موعد صلاة عيد الفطر 2021 الامارات ابو ظبي
يسأل الكثيرين صلاة العيد متى في الإمارات، لهذا نجيبكم علي كافة المدن، ونتعرف علي الإمارات الهامة، مثل موعد صلاة عيد الفطر في دبي بأول يوم للعيد، وكذلك في كافة المدن بالإمارات، حيث ستتراوح بين الخامسة وخمسون دقيقة إلي الساعة السادسة وسبع دقائق تقريباً، وستكون كل منطقة مختلفة عن الأخري عدة دقائق لسبب طلوع الشمس المختلف في الأماكن المتنوعة، وسنتعرف علي كل مدينة علي حدى الآن.
وقت صلاة العيد في الإمارات ٢٠٢١ دبي وكافة المدن
نتعرف معكم في عجالة علي توقيت صلاة عيد الفطر في دبي وكافة المدن، وأبو ظبي، وذلك من خلال قائمة المواعيد الآتية:
- مدينة أبوظبي: في تمام الساعة 6:00 صباحًا.
- إمارة دبي في تمام الساعة: 05:55 صباحًا.
- إمارة الشارقة في تمام الساعة 05:54 صباحًا.
- مدينة عجمان في تمام الساعة 05:53 صباحًا.
- مدينة أم القيوين في تمام الساعة 05:54 صباحًا.
- مدينة الفجيرة في تمام الساعة 05:51 صباحًا.
- مدينة رأس الخيمة في تمام الساعة 05:52 صباحًا.
- دبا الحصن في تمام الساعة السادسة إلا 9 دقائق صباحًا.
- مدينة الرويس في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق صباحًا.
- مدينة زايد في تمام الساعة السادسة وأربع دقائق صباحًا.
- مدينة الشامخة في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة صباحًا.
- مدينة العين في تمام الساعة السادسة إلا 5 دقائق.
- مدينة خور فكان في تمام الساعة السادسة إلا تسع دقائق صباحًا.
- مدينة دبا الفجيرة في تمام الساعة السادسة إلا تسع دقائق صباحًا.
- جبل علي من المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة إلا ثلاث دقائق صباحًا.
- مدينة الذيد في تمام الساعة السادسة إلا سبع دقائق صباحًا.
- مدينة خليفة من المقرر أن تكون في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة واحدة صباحًا.
- مدينة بني ياس في تمام الساعة السادسة إلا دقيقة واحدة.
- مدينة مصفح في تمام الساعة السادسة صباحًا.
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