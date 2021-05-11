موعد صلاة عيد الفطر 2021 الامارات في أبو ظبي ودبي وكافة المدن وقت صلاة العيد

موعد صلاة عيد الفطر ٢٠٢١ في الامارات العربية المتحدة، كما تعرفنا علي وقت صلاة العيد في السعودية، سنتعرف معكم الآن خلال أول أيام للعيد علي وقت الصلاة للعيد في كافة المدن الإماراتية، وذلك من أجل التعرف علي الوقت بالضبط ليتمكن كل شخص الذهاب للصلاة حسب مدينته، وسيتم تأكيد الموعد لليوم الأول من خلال رؤية هلال شوال مساء يوم الثلاثاء 11 من مايو 2021.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 الامارات ابو ظبي

يسأل الكثيرين صلاة العيد متى في الإمارات، لهذا نجيبكم علي كافة المدن، ونتعرف علي الإمارات الهامة، مثل موعد صلاة عيد الفطر في دبي بأول يوم للعيد، وكذلك في كافة المدن بالإمارات، حيث ستتراوح بين الخامسة وخمسون دقيقة إلي الساعة السادسة وسبع دقائق تقريباً، وستكون كل منطقة مختلفة عن الأخري عدة دقائق لسبب طلوع الشمس المختلف في الأماكن المتنوعة، وسنتعرف علي كل مدينة علي حدى الآن.

وقت صلاة العيد في الإمارات ٢٠٢١ دبي وكافة المدن

نتعرف معكم في عجالة علي توقيت صلاة عيد الفطر في دبي وكافة المدن، وأبو ظبي، وذلك من خلال قائمة المواعيد الآتية: