موعد اول ايام عيد الفطر 2021 في السعودية ومصر استطلاع رؤية هلال شوال

رؤية هلال شوال خلال تلك الأيام المباركة من العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم سيتم استطلاع هلال شهر شوال غداً في اليوم ٢٩ من شهر رمضان، وذلك من اجل معرفة إذا كان غدا متمم للشهر الكريم أم سيكون المتمم في اليوم التالي، وذلك لتحديد بداية شهر شوال 1442 وهو أول يوم من أيام عيد الفطر المبارك، لذا سنتعرف في هذا المقال على كيفية استطلاع الهلال ومن اللجنة المسئولة عن إعلان هذا الخبر في مصر والسعودية.

دار الإفتاء المصرية هي الجهة المسئولة عن استطلاع رؤيه هلال شهر شوال في مصر، وبعد استطلاع الهلال يتم الإعلان من تحقق وجود الهلال وعدمه أي إذا كان يوم الأربعاء هو متتم لشهر رمضان أو أنه أول أيام عيد الفطر المبارك من خلال مفتي الديار المصرية وهو الدكتور شوقي علام، ولذلك ينتظر المسلمون غاً الثلاثاء للتعرف على فتوى دار الإفتاء بشأن هلال شهر شوال.

كيف يتم استطلاع هلال شهر شوال لعام ١٤٤٢

عند استطلاع الهلال تتجنب اللجنة المسئولة استطلاعه في المناطق ذات اللون الأحمر والتي يحدث بسبب حدوث غروب للقمر قبل غروب الشمس، لرؤية الهلال بشكل واضح وسليم يتم استخدام تلسكوب معظم للصورة، وذلك يكون في المناطق ذات اللون الأزرق في السماء الخالية من اللون الأحمر، ومن الجدير بالذكر إمكانية رؤيه الهلال بشكل واضح من قبل مترصد محترف في هذا الأمر ذلك إذا كانت السماء صافية للغاية وفى حالة عدم توفر ذلك يمكن استخدام التلسكوب أيضا من خلال رصده في المناطق ذات اللون الزهري.

وأيضا يمكن رؤيته إذا كان الهلال يظهر في المناطق صاحبة اللون الأخضر ففي هذا الحالة يتم استطلاعه بالعين المجردة دون الحاجة إلى تلسكوب.

ويتم تحديد ذلك من قبل دار الإفتاء في مصر، أما في السعودية فيعلن من خلال المحكمة العليا، باعتبار تلك الجهات الرسمية في دولتي مصر والسعودية لتحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 1442، وقد قيل أن أول الأيام فلكياً قد تكون الخميس القادم، ولكننا في انتظار الساعات القادمة من رؤية هلال شهر شوال.