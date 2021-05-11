موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2021-1442 وأجمل رسائل عيد الفطر 2021

موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2021- 1442 واحد من أكبر مدن المملكة العربية السعودية حيث أنا تفرقنا ساعات معدودة عن أول أيام عيد الفطر المبارك وانتهاء شهر الصوم والبركات، وتبدأ التهاني من خلال أجمل رسائل عيد الفطر 2021 وصور العيد بالبلالين، وأكدت السلطات السعودية أن إقامة صلاة العيد في المساجد الكبري مع الالتزام بكافة الاجراءات الوقائية والتعقيم للوقاية من فيروس كورونا، لذلك ازداد البحث عن موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2021-1442 والدقائق بينها وبين موعد صلاة عيد الفطر في السعودية بمختلف المدن.

موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2021-1442

أفادت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية أن موعد صلاة عيد الفطر في نجران 2021-1442 في تمام الساعة 05:52 بعد شروق الشمس بقرابة 15- 202 دقيقة ومستمر حتى صلاة الظهر، في الميادين والمساجد الكبري في منطقة نجران.

رسائل عيد الفطر 2021

اقتصرت المعايدات على تداول رسائل عيد الفطر 2021 واتساب وفيس بوك وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي في ظل انتشار فيروس كورونا وتجنب الزيارات العائلية ومن أجدد رسائل عيد الفطر التالي:

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دوم ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

أرق تحية وأحلى كلام وأجمل تهاني بالعيد وأطيب أماني وأزكى سلام.

بالعود والبخور، برشات العطور، بأسمى آيات السرور، نبارك لك عيد الفطر السعيد.

كل عيد وأنت لربك طائع، ولنبيك تابع، ولدينك رافع، ولأهلك نافع.

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد.

ألغيت كلّ المواعيد حتّى أكون معك بالعيد، وأقولك بهمس الكلام عيدك مبارك وسعيد.

العيد علينا هل، وبأحلى فرحة طل، ويا رب تسعد الكل. عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد، كل عام وأنت بخير.

أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

كل عام وأنت بخير، وأسأل الله أن يتقبل طاعتك، وصيامك، وقيامك، وأن يجعل عيدك كله فرح وسرور.

عيد الفطر فرحة ما تكمل إلّا بوجودك، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربك، كل عام وأنت بخير.

أسعد الله أيامكم وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدكم بعمر مديد يجعل حياتكم عيد سعيد.

يا حمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه، ومن عطر الكعبة طيبيه، وبالعيد هنيه.

زهر وورد وريحان قطفته من حديقة الرحمن لأعز إنسان بمناسبة العيد اللي جاي.

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود.

قبل تهاني الألوف وتزاحم الحروف، أهديك عشر حروف، عيدكم مبارك.

عيد فطر سعيد، أعاده الله عليك وعلى جميع الأهل بالخير والبركات.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في السعودية

بجانب عرض موعد صلاة عيد الفطر في نجران2021 ننشر مواعيد صلاة العيد في مختلف مدن السعودية على النحو التالي: