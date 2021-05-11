استعلم عن المساعدة المقطوعة عبر الضمان الاجتماعي

يمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال الإنترنت بكل سهولة، وذلك بعد أن تزايدت التساؤلات وكثرت حول موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمستحقين، تلك المساعدة التي تقدم بشكل سنوي للأفراد أصحاب الدخول المنخفضة والقليلة والأفراد الغير قادرين على العمل وذوي الإعاقات، لتعينهم على غلاء الأسعار حتى يتمكنوا من شراء كافة متطلباتهم الحياتية اللازمة لاستمرار الحياة من مأكل وملبس وغيرهما من مستلزمات المعيشة، ويريد كافة المستحقين لدعم مساعدات الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل معرفة مواعيد الصرف الخاصة بهذا العام، ومن خلال السطور المقبلة سوف نوفر لك مواعيد الصرف وكيفية الاستعلام عن المواعيد، وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الفرد للحصول على الدعم، تابعونا النهاية.

لم تعلن الوزارة أو أي جهة مسؤولة حتى الآن عن مواعيد الصرف الخاصة بالمساعدة المقطوعة للعام الهجري الجاري 1442، ويمكن للجميع الاستعلام من خلال الدخول على موقع وزارة التنمية الاجتماعية وإدخال رقم الطلب الخاص بك إذا كنت أحد المستفيدين من الدعم واستكمال باقي البيانات والضغط بعد ذلك على زر استعلام

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية العديد من القوانين والضوابط والشروط، التي إذا توافرت في الشخص أصبح له الحق في الحصول على منحة الضمان الاجتماعي، وتلك الشروط هي: