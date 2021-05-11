ليلة الشك العيد في الجزائر بإعلان وزارة الشؤون الدينية موعد عيد الفطر 2021

ليلة الشك عيد الفطر 2021 في الجزائر نتعرف عليها الليلة، وذلك لمعرفة موعد العيد في السعودية أولاً، وكافة المدن العربية تليها، حيث يتم الاعتماد علي رؤية هلال شوال، حيث كان المركز الفلكي قد أعلن مسبقاً منذ شهر تقريباً، أن بداية شهر رمضان المبارك كان يوم الثلاثاء 13 من أبريل 2021، ليتم تحديد يوم أول للعيد فلكياً هو الخميس 13 من مايو الجاري، وسنتأكد من ذلك خلال تحري رؤية هلال العيد في كل مكان من العالم.

ليلة الشك العيد في الجزائر

كان قد ذكر المركز الفلكي في بيان تابعته سوا، إن ليلة الشك في الجزائر لرمضان تكون يوم الاثنين الموافق 12 أبريل 2021، مشيرا إلى أن أول أيام شهر رمضان 2021 يوم الثلاثاء الموافق في الجمهورية الجزائر وفق للحسابات الفلكية، بينما أكدت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أن ليلة ترقب هلال شهر رمضان المعظم ستكون يوم الاثنين 12 أفريل المقبل، 29 شعبان 1442، موضحا إلى انه تلك التوقعات لا تغني عن تحري الهلال استنادا إلى الأدلة الشرعية كما أوصى الرسول صلي الله عليه وسلم.

بينما بخصوص الليلة للعيد، سيتم تأكيدها بعد مغرب اليوم، ومعرفة الموعد الرسمي لأول يوم بعيد المسلمين بالجزائر، حيث يقوم الجزائريين بالاحتفال بطريقتهم الخاصة في مثل هذه الأيام، وسنتعرف علي النتيجة الرسمية بخصوص الليلة معكم.

رؤية هلال عيد الفطر

يتم إعلان نتيجة تحري رؤية الهلال في العيد مساء يوم الثلاثاء 11 من مايو 2021، وخلاله سيتم ذكر موعد عيد الفطر في السعودية ومصر وفرنسا والكويت، وكافة الدول في العالم، ويتم بعدها استعداد المسلمين لأداء صلاتهم في هذا اليوم المبارك، والفرحة امتثالاً لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم أن للصائم فرحة عند فطره، وهذا ما ستبينه لنا ليلة الشك عيد الفطر 2021 في فرنسا والجزائر وكل العالم.