الخميس أول أيام العيد حسب الزعاق وتهنئة أمير الكويت لخادم الحرمين 1442

الخميس أول أيام العيد ، عيد الفطر المبارك، هكذا جاءت توقعات، وتصريحات الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، والفلك موضحا تفسيره، وتوقعاته; وقد جاءت توقعاته، في ظل انتظار الجميع، الإعلان الرسمي عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك، هذا الذي سيعلن عنه بعد استطلاع الهلال، هذا المقرر له أن يتم اليوم، بعد غروب الشمس. جدير بالذكر أيضا، أن التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، قد بدأت تصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز بن السعود، حاكم المملكة، حيث تلقى سموه مساء أمس، مكالمة هاتفية من أمير الكويت: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ليهنئه باقتراب العيد. فأليكم، من خلال السطور القليلة التالية، التفاصيل.

الخميس أول أيام العيد هكذا توقع الزعاق:

لقد توقع أن يكون الخميس هو يوم العيد، وقد علق الدكتور خالد الزعاق على هذا التوقع، مفسرا إياه، بأن توقيت ولادة هلال شهر شوال، سيأتي في أل 10 مساءً، بعد أن تغيب شمس يوم الثلاثاء; وفي مساء يوم الثلاثاء سيغيب القمر قبل الشمس، وهكذا أركان الرؤية في ذلك اليوم لن تكون متوفرة. وأستكمل حديثه، بأن الرؤية تعتمد على ركنين أساسيان كالاتي: ولادة الهلال قبل أن تغيب الشمس، وأن يمكث الهلال بعد مغيب الشمس. ونبه في حديثه إلى مكوث القمر حوالي 40 دقيقة يوم الأربعاء، وبذلك توقع أن يكون الخميس الموافق 13 مايو 2021، أول يوم بعيد الفطر المبارك. فهل ستصح توقعاته؟

تهنئة أمير الكويت لخادم الحرمين الشريفين لاقتراب أيام العيد:

جدير بالذكر أن، أمير الكويت: الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قد قام مساء أمس الاثنين (هذا الذي وافق، العاشر من شهر مايو للعام 2021، والذي وافق أيضا الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك، للعام 1442)، بتهنئة سمو خادم الحرمين الشريفين، حاكم المملكة العربية السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز بن السعود، بمناسبة اقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك، وقد بادله جلالة الملك بالتهنئة، وتمنى للدولتين الشقيقتين، ولأبناء الدولتين كل الخير، وكذلك الأمن، والازدهار الدائم، داعيا الله أيضا، بأن يحل العيد بسلام على الجميع.