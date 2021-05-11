متى موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1442 ومواقيت صلاة العيد في جميع المدن بالمملكة 2021

متى صلاة العيد 1442 وموعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021-1442 أسئلة تراود أذهان الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة بالتزامن مع اقتراب نهاية شهر رمضان الكريم 1442 وحلول موعد عيد الفطر المبارك 1442 حيث من المنتظر مساء يوم الثلاثاء تحديد نتيجة استطلاع رؤية هلال شهر شوال 1442 لمعرفة ما إذا كان يوم الأربعاء هو المتمم لشهر رمضان أو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر 2021.

موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1442

ويرصد لكم موقع ثقفني موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1442 للرد على السؤال الذي يراود الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية الذين يديرون محركات البحث لمعرفة متى صلاة عيد الفطر 1442 خلال الفترة الحالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية السعودية أن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 2021-1442 سيحل بعد موعد شروق الشمس بربع ساعة وفق التوقيت المحلي لكل مدينة،

موعد صلاة العيد في المدينة المنورة 5:59 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الرياض 5:30 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة 6:3 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الدمام 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في جدة 6:5 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سكاكا: 5:47 صباحًا.

موعد صلاة العيد في النبك: 5:56 صباحًا.

موعد صلاة العيد في ينبع: 6:6 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دومة الجندل: 5:49 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بيشة: 5:54 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الطائف: 6:1 صباحًا.

موعد صلاة العيد في نجران: 5:52 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بريدة: 5:39 صباحًا.

موعد صلاة العيد في حائل: 5:46 صباحًا.

موعد صلاة العيد في عرعر: 5:42 صباحًا.

موعد صلاة العيد في رفحاء: 5:35 صباحًا

موعد صلاة العيد في القويعية: 5:37 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الحلة: 5:32 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المبرز: 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في القطيف: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الظهران: 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد الخرج: 5:29 صباحًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2021 في المدن السعودية