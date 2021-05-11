كورونا فى المكسيك.. 704 إصابات جديدة و104 وفيات

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، ارتفع حصيلة الإصابات بوباء "كوفيد 19" إلى 366 الفًا و496 حالة، فيما أودى الفيروس بحياة 21 ألفًا و989 شخصًا منذ بدء الجائحة.

وأفادت بيانات حكومية من قبل، أن حصيلة الوفيات الفعلية بسبب الفروس التاجى، قد تكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم المعلن.