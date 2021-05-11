3 مصابين إسرائيليين فى القصف الصاروخى على عسقلان

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جدة - نرمين السيد - ووجهت كتائب القسام، منذ قليل، رشقة صاروخية كبيرة للمدينة المحتلة، ردًا على استهداف بناية سكنية غربى غزة.
وقالت فى تصريح: "كتائب القسام توجه الآن ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، ردًا على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة".
وهددت بأن تجعل المدينة "جحيمًا" إذا تكرر استهداف الاحتلال الإسرائيلى استهداف المنازل المدنية الآمنة.
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