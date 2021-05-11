فيديو.. كتائب القسام توجه ضربة صاروخية إلى عسقلان

جدة - نرمين السيد - وقالت القسام، فى تصريح: "كتائب القسام توجه الآن ضربةً صاروخيةً كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة، ردًا على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكنيه غرب مدينة غزة". ووجهت الكتائب تهديدا لقوات الاحتلال الإسرائيلى قائلة: "إذا كرر العدو استهداف المنازل المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيمًا". وشن الطيران الإسرائيلى مساء الإثنين، غارة جوية استهدفت موقعا غربى غزة، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.

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