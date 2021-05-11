تحقق من عدم إستغلال إسمك في السعودة الوهمية 1442 بالتأمينات الإجتماعية خلال 3 دقائق، هناك ثلاثة حالات وظيفية نتناول اليوم الحديث عنها تفصيلاً وعن طريقة التحقق من إشتراكك في التأمينات الإجتماعية سواء كنت موظف أو غير موظف، بالإضافة إلى التحقق من عدم إستغلال إسمك في السعودة الوهمية بالتأمينات الإجتماعية، والتحقق من حالة الأهلية إا كنت مشترك من قبل في أنظمة التأمينات الإجتماعية أو أنها المرة الأولى للإشتراك والمُقدمة من وزارة الموارد البشرية.

تحقق من عدم إستغلال إسمك بالسعودة الوهمية

هناك ثلاثة حالات وظيفية للتحقق من عدم إستغلال إسمك بالسعودة الوهمية الحالة الأولى هي حالة ملتحق بالعمل أو مُشترك بالتأمينات الإجتماعية، وها يعني أنك مُسجل حالياُ في مؤسسة أو شركة أو مُشترك في السعودة، و الحالة الثانية هي حالة عير ملتحق بالعمل ولديك مدد إشتراك سابقاً، وهذا يعني أنك غير مُشترك حاليا ولكن لديك خبرة سابقة في التأمينات الإجتماعية ومن خلال موقع التأمينات الإجتماعية يمكنك إستخراج شهادة خبرة بالمدة التي قمت بالعمل فيها من قبل.

أما الحالة الثالثة والأخيرة من الحالات الوظيفي هي أننه لا يوجد لديك مدد إشتراك، وهذا يعني أنه لم يتم تسجيلك مسبقاً في التأمينات الإجتماعية نهائياً، وهذا يعني أنه ليس لديك سعودة وغير مُسجل في التأمينات نهائياً، وفي هذه الحالة يتم اللجوء إلى طباعة Print من التأمينات يٌفيد عدم إشتراكك في التأمينات الإجتماعية من قبل.

التحقق من حالة الأهلية

لكي تتمكن من التحقق من حالة الأهلية يتم الدخول إلى الموقع الرسمي للتأمينات الإجتماعية ثم إدخال رقم الهوية الوطنية في الخانة الأولى، وفي الخانة الثانية يتم إدخال رمز التحقق الظاهر في الصورة والضغط على تحقق، حتى يتم ظهور حالة الإشترك على الفور، على سبيل المثال يتم كتابة ( لست على رأس العمل حالياً ولديك مدة إشتراك سابقة )، وهذا يعني أنه ليس لديك سعودة حالياً وغير مُشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، ولديك مُدد إشتراك سابقة لذا يمكنك طباعة شهادة خبرة بمُدد الإشتراك التي قمت بالإشتراك فيها من قبل.

التحقق من جديد

لكي تتمكن من التحقق من جديد والإستعلام عن رقم هوية جديد يتم الضغط على تحقق من جديد، ولكن إذا كنت متسعود وقد قمت بالإشتراك مُسبقاً في التأمينات الإجتماعية، يتم ظهور الحالة بالشكل السابق المذكور أنك لست على رأس العمل حالياً ولديك مدة إشتراك سابقة وهذا يعني أنك متسعود حالياً وبتلك الكيفية قد تم التحقق من عدم إستغلال إسمك في السعودة الوهمية بكل سهولة .