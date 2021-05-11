القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي الليلة 11-5-2021 بجودة HD والتشكيل المتوقع

بدأت عمليات البحث تتوالى حول القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي في إطار الجولة السادسة والثلاثين ضمن منافسات الدوري الاسباني، حيث سيلتقي الفريقان الليلة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ويسعى لاعبو الفريق الكتالوني للحصول على ثلاث نقاط ليصعدوا بهم إلى صدارة الدوري الذي يحتل فيه المركز الثالث برصيد نقاط 75 نقطة مثل ريال مدريد الذي لديه نفس الحصيلة من النقاط بخلاف فروق المواجهات المباشرة لمنافسيهم، ويرأس الدوري نادي أتليتكو مدريد برصيد 77 نقطة فقط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وليفانتي

موعد مباراة برشلونة وليفانتي سيكون في تمام الساعة 11 مساءاً بتوقيت السعودية، و10 بتوقيت مصر، وستنقل قناة beIN SPORTS HD 1 أحداث اللقاء بجودة فائقة كما هو معتاد من باقة قنوات بي ان سبورتس المدفوعة، ويترقب عشاق برشلونة تلك المباراة التي يأملون أن تكون هى الوسيلة التي يستعيد بها ناديهم الصدارة مرة آخرى لأنه فريق لا يعرف معنى الهزيمة وعود جماهيره على ذلك دائماً طوال مشواره الكروي الطويل.

المباراة برشلونة وليفانتي البطولة الدوري الاسباني الموعد والتوقيت الليلة الثلاثاء 11-5-2021 في العاشرة مساءاً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية. الملعب سيوتات دي فالنسيا القنوات الناقلة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 1

موعد مباراة برشلونة وليفانتيالتشكيل المتوقع لبرشلونة الليلة

أشار المدير الفني للنادي الكتالوني بأن اللاعبين فيليبي كوتينيو وأنسو فاتي لايزالون مصابين، ولذلك سيغيبوا عن المباراة المرجح تشكيلها كالتالي: