كشف حقيقة تسلل "السلالة الهندية" إلى مصر

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، مساء الاثنين، حقيقة ما يثار بشأن انتشار "السلالة الهندية" في البلاد.

وقال تاج الدين إنه لم يرصد حتى الآن أي وجود للسلالة الهندية في مصر، لكنها بدأت تنتشر في بعض البلاد، يبلغ عددها أكثر من 20 دولة، منها دول بالشرق الأوسط وإفريقيا.

وأوضح أن "هناك حالات مشتبه فيها تم اكتشافها في المطارات وتم التعامل معها بكل قوة واحتراس وعادت لبلادها مرة أخرى".

وأضاف تاج الدين، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحالات التي تم الاشتباه بإصابتها بالسلالة الهندية في المطارات تم إجراء تحليل لها، والحالات الإيجابية غير المصرية عادت من حيث أتت، وحال وجود حالات مصرية يتم عزلها على الفور.

وتابع: "كل أمنياتنا إن شاء الله هذه السلالة الجديدة الشرسة الأكثر عدوى ومعدية وأكثر مقاومة لبعض الأدوية، والحمد لله في داخل مصر حتى الآن لم تسجل أي إصابات من هذه السلالة".

لقاحات كورونا

وعن لقاحات كورونا، أكد مستشار السيسي أن هناك كميات من اللقاحات ستصل إلى مصر تباعا، وهيئة الشراء الموحد والدولة اتفقت على ملايين من الجرعات سواء من الدول المنتجة أو الشركات المنتجة أو عن طريق هيئة توفير اللقاحات العالمية "كوفاكس"، وهناك تعاقد معها على عدة ملايين من اللقاحات.

وأوضح أن اللقاحات مهمة للوقاية والحد من مخاطر فيروس كورونا، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وقال: "اتجهنا منذ البداية للحصول على هذه اللقاحات، ونسعى للحصول من كل المصادر وكل الدول وكل الشركات المحتمل أن توفر هذه اللقاحات".

والاثنين، سجلت وزارة الصحة المصرية 1150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و68 وفاة، وذلك مقابل 1138 إصابة و59 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 238560 من ضمنهم 177440 حالة تم شفاؤها، و13972 حالة وفاة".