خطة طويلة الأجل .. رئيس وزراء فرنسا : بلادنا بصدد الخروج من أزمة كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال كاستيكس، فى تصريحات لصحيفة لو باريزيان: "أقولها بأوضح طريقة ممكنة.. نحن أخيرًا بصدد الخروج فى إطار خطة طويلة الأجل من هذه الأزمة الصحية".
وأضاف: "نحن نقترب من نهاية أزمة كورونا وهذه أخبار جيدة.. ومن الواضح أن هذا الخروج سيتم بطريقة متقدمة وحذرة، لكن الاتجاه واضح".
وأوضح رئيس الوزراء الفرنسى أنه من المقرر أن تفتح المطاعم والحانات بجميع أنحاء البلاد فى 19 مايو، مشيرًا إلى أنها ستعمل بنصف طاقتها الاستيعابية.
وأكد أنه سيكون من الممكن تناول الطعام داخل المطاعم، بدءًا من 9 يونيو المقبل.
وسيتم ذلك وفقًا لقيود لتحديد عدد الأشخاص الذين سيسمح لهم بالدخول، اعتمادًا على مساحة كل متجر، مع رفع القيود فى نهاية يونيو.
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