موعد استطلاع هلال شهر شوال ومعرفة اول ايام العيد 2021

نحن الآن بنهاية شهر رمضان الكريم والأناس جميعهم الآن متلهفين لأن يطلعوا على الموعد الذي يتعلق بصلاة عيد الفطر المبارك لسنة ٢٠٢١ الجارية بمصر، إذ أن المعهد القومي الذي يتعلق بالبحوث الجوفيزيقية الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي، قال أن الموعد الذي يخص صلاة عيد الفطر المبارك لسنة ٢٠٢١ سيكون في يوم الخميس الذي سيوافق ١٣-٥-٢٠٢١ بمصر، حيث أنه من المعروف أن يكون ذلك هو أول يوم بعيد الفطر المبارك، وفيما بعد كافة ما يخص استطلاع الهلال بشهر شوال، وكل ما يخص أول يوم بعيد الفطر المبارك في السطور القليلة المقبلة.

استطلاع هلال شهر شوال ومعرفة اول ايام العيد

المعهد القومي الذي يتعلق بالبحوث الفلكية والجوفيزيقية، صرح باليوم الأول لعيد الفطر المبارك، وصلاته بمصر، فإنه للشهور القمرية والشهور العربية، ولما قام بالإشارة إليه هذا المعهد القومي بخصوص عيد الفطر، أنه من المتوقع أن شهر رمضان المبارك يأتي كاملًا، أي ثلاثون يومًا، وأن يوم 29 رمضان ١-٦-٢٠٢١ المقبل هو موعد رؤية الهلال الذي يتعلق بشهر شوال والتعرف على اليوم الأول لعيد الفطر، والصلاة ستكون به في الساعة ٥:٢٨ صباحًا بالقاهرة والجيزة.

إجازة عيد الفطر 2021

إن عيد الفطر المبارك سيأتي على حسب التقويم الفلكي في يوم الخميس الموافق ١٣-٥-٢٠٢١ المقبل، وهذا يعني أن شهر رمضان المبارك سيأتي هذا العام كاملًا عدد أيامه ٣٠ يومًا، كذلك أن الإجازة التي تتعلق بذلك العيد سوف تكون بدءً من اليوم الذي سيوافق ١٣-٥-٢٠٢١ إلى اليوم الذي سيوافق الموافق ١٦-٥-٢٠٢١، وهو يوم الخميس أول أيام العيد وحتى يوم الأحد بالقطاع الحكومي، أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فالإجازة ستكون من يوم الخميس وحتى يوم السبت، وذلك على حسب التقويم الفلكي والهجري.