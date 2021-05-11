أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2021 (أسعار مايو)

أسعار البنزين الجديدة في السعودية 2021 ، من الأمور التي تشغل تفكير الكثيرين الآن هو التسعيرة الجديدة للبنزين في السعودية، وذلك لأن السلطات السعودية قامت بتغيير أسعار البنزين بها يوم الأحد الموافق يوم 10 يناير 2021 مثلما تفعل شهريًا، بعد المراجعة الدورية التي تقوم بها الجهات المختصة في هذا الشأن.

في السطور التالية، سنعرض لكم أسعار البنزين الجديدة في السعودية عن شهر يناير 2021 حتى تكونوا على دراية بها، كما سنقدم لكم كبسولة سريعة بالوقود اللازم والمناسب للسيارة.

أسعار البنزين في السعودية 2021

قامت شركة أرامكو السعودية والتي تعتبر من أكبر شركات النفط في العالم، بالتعاون مع مسؤولي النفط في المملكة العربية السعودية، بالإعلان عن أسعار البنزين في السعودية 2021 الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تقوم بتغيير أسعار النفط شهريًا بسبب التغيرات التي تحدث على أسعار البترول والمحروقات في العالم ، وخاصةً بعد انتشار الجائحة الجديدة من الفيروس في العالم كله، ونتيجة لذلك تم الإعلان عن أسعار البنزين بالأمس الأحد الموافق يوم 10 يناير 2021، ولكن سيتم تطبيق هذه الأسعار بدءًا من يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021.

والآن دعونا نخبركم بـأسعار البنزين الجديدة في المملكة العربية السعودية لعام 2021 التي تم الإعلان عنها الأحد، وهي تتلخص في الاتي:

سعر بنزين 91 وصل سعره إلى 1.62 ريال سعودي لكل لتر.

سعر بنزين 95 وصل سعره إلى 1.75 ريال سعودي لكل لتر.

ووصلت أسعار الديزل إلى حوالي 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كما بلغت أسعار الكيروسين حوالي 0.70 ريال سعودي لكل لتر.

وأخيرًا بلغت أسعار غاز البترول المسال حوالي 0.75 ريال سعودي لكل لتر.

أسعار فبراير 2021

قبل أيام قلائل، أعلنت شركة أرامكو رائدة صناعة النفط في المملكة العربية السعودية، عن مراجعة جديدة لأسعار الوقود في بلاد الحرمين، عن شرط فبراير الحالي.

ووفقًا للمراجعة التي تجريها الشركة العملاقة، بشكل دوري، لم تشهد أسعار البنزين والمحروقات، ارتفاعًا كبيرًا في فبراير عنها في يناير الماضي.

وجاءًت الأسعار الجديدة، كما يلي:

تجدر الإشارة، إلى أن شركة أرامكو، تجري في العادة مراجعة لأسعار المنتجات النفطية ومشتقات الطاقة، وفقًا للإجراءات الحكومية المعمول بها في تعديل أسعار المياه والخدمات، وأضحت الشركة أن الأسعار المختلفة لمنتجات الطاقة، تتأثر ارتفاعًا وانخفاضًا، بحسب أسعار التصدير السعودية للمواد النفطية إلى العالم.

كما تقوم الشركة في العادة بإجراء مراجعة الأسعار، على نحو شهري، للتخفيف عن كاهل المواطن أو المستهلك، لخفض التأثيرات الناجمة عن أسعار التصدير المتباينة.

أسعار المحروقات (مايو 2021)

قبل ساعات، طرحت شركة أرامكو، أسعار الوقود الجديدة، عن شهر مايو 2021، ضمن المراجعة الدورية الشهرية التي تقوم بها الشركة الرائدة لأسعار المحروقات في البلاد.

وتنوه أرامكو عبر موقعها الرسمي، أن المراجعة الدورية وتحريك الأسعار تتم بشكل بشهري، بغرض تخفيف تأثر المستهلك بالتذبذبات الحاصلة في أسعار التصدير للذهب الأسود.

وجاءت أسعار البنزين الجديدة في السعودية على النحو التالي:

سعر لتر البنزين (91) = 2.08 ريال سعودي.

سعر لتر البنزين (95) = 2.23 ريال سعودي.

سعر الديزل = 0.52 ريال سعودي.

سعر الكيروسين = 0.70 ريال سعودي.

سعر غاز البترول المسال = 0.75 ريال سعودي.

عرضت بعض وسائل الإعلام السعودية، إنفوجرافيك لأسعار الوقود في السعودية 2021 مقارنة بأسعاره في عام 2020، وذلك فيما يلي:

نبذة عن شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو أو ما تسمى باسم شركة النفط العربية السعودية هي واحدة من أكبر شركات البترول في العالم كله، وتقع في المملكة العربية السعودية وبالتحديد في ظهران، ويصل احتياطي النفط الخاص بها إلى 270 مليار برميل.

ومن الجدير بالذكر أن شركة أرامكو تعتبر من أكثر الشركات ربحية في العالم كله، حيث أنها تفوقت بذلك على الشركات الكبيرة مثل شركة أبل وشركة جوجل.

تمتلك شركة أرامكو عدد كبير من حقول النفط مثل حقل الغوار الذي يعتبر من أكبر حقول النفط في العالم، كما أنها مسئولة عن عدد من حقول الغاز، ومسئولة أيضًا عن العمليات الخاصة بالتسويق والتكرير والتوزيع.

وبالرغم من أن شركة أرامكو من أكبر شركات النفط إلا أنها أيضًا من أكبر منتجي النفط في العالم وذلك لأنها توفر 10% من إمدادات النفط في العالم.

وتهدف شركة أرامكو الآن إلى التنويع في مجال النفط ولذلك اتجهت إلى المجال الخاص بالبتروكيماويات الذي يدخل في صناعة المواد البلاستيكية حتى تستطيع إنتاج 34 مليون طن من النفط سنويًا وذلك حتى عام 2030.

طريقة اختيار الوقود المناسب للسيارة

في حالة عدم معرفتك لنوع الوقود المناسب لسيارتك حينها يفضل أن تذهب إلى الوكيل الخاص بالسيارة حتى تتأكد من نوع البنزين المناسب، ولكن يجب العلم أن أغلب السيارات ستجد فيها ملصق داخل خزان الوقود يخبرك بنوع البنزين الذي يجب استخدامه.

ومن الجدير بالذكر أن بنزين 91 يتناسب مع أغلبية السيارات، ولكن بنزين 95 يتناسب مع السيارات التي تتميز بأدائها العالي، وفي حالة استخدامك لوقود ذي رقم أوكتان أعلى من المناسب لسيارتك حينها لن تشعر بالتغيرات التي أضافها وقود أوكتان لأداء سيارتك، وذلك لأن الفرق يكون من السهل تمييزه في السيارات ذات الأداء العالي فقط.

الخاتمة

وفي نهاية مقالنا نكون عرضنا لكم أسعار البنزين الجديدة في السعودية التي تم الإعلان عنها بالأمس يوم 10 يناير 2021، بالإضافة إلى الأسعار الجديدة المعلنة عن شهر فبراير 2021، كما أننا اخبرناكم بالطريقة التي يمكنكم من خلالها معرفة نوع الوقود المناسب لسيارتك.