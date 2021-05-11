كورونا فى العالم .. أكثر من 158 مليون إصابة و3 ملايين حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة "رويترز" بأن حصيلة الإصابات بـ فيروس كورونا المستجد حول العالم وصلت، حتى الآن، إلى 158.47 مليون حالة، فيما بلغ إجمال حالات الوفاة 3 ملايين و435 ألفا و489 حالة وفاة.





وتم تسجيل إصابات بوباء "كوفيد 19" فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019. كورونا فى العالم وتعد الولايات المتحدة أولى الدول على مستوى العالم تأثرًا بالفيروس التاجى من حيث الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل وفرنسا، وتأتى تركيا وروسيا فى المركزين الخامس والسادس، وبعدهما المملكة المتحدة وإيطاليا، فيما تحل إسبانيا فى المركز التاسع وألمانيا فى العاشر.

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