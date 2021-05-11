عاجل. رابط نتائج السادس الإعدادي بالعراق نتائج الامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020-2021

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الامتحانات التمهيدية، نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2021 لكلاً من الفرع العلمي (الاحيائي والتطبيقي)، ونتائج الفرع الأدبي من الامتحانات التمهيدية للطلبة والطالبات بالعراق للعام الدراسي 2020-2021، وننشر لكم رابط النتائج تسهيلا على الطلبة للحصول على نتائجهم.

نتائج السادس الإعدادي بالعراق 2021

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الطلبة بالعراق، نتائج السادس الإعدادي أدبي وعلمي بفرعية الأحيائي والتطبيقي عبر صفحاتها الرسمية وعبر صفحة الفيس بوك الخاصة بوزارة التربية العراقية، وقد انتظر إعلان النتائج العديد من الطلبة والطالبات حيث انطلقت أمتحانات الكورس الأول بالعراق يوم السبت 20 مارس 2021، وأدى التلاميذ بالابتدائية والطلبة بالثانوية والمهنية ومعاهد الفنون امتحانات نصف السنة تحت إجراءات احترازية من تعقيم للجان الامتحانات وتعقيم الطلبة وقياس درجات الحرارة قبل دخول الطلبة والتلاميذ للفصول للحفاظ على صحتهم جميعا.

رابط نتائج الامتحانات التمهيدية السادس الإعدادي

وضعت وزارة التربية العراقية رابط نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الإعدادي على صفحتها الرسمية لحصول الطلبة على النتائج للعام الدراسي 2020-2021، واليكم رابط نتائج السادس الإعدادي أدبي وعلمي.

وكانت قد حددت وزارة التربية العراقية موعد امتحانات الكورس الأول بالعراق للعام الدراسي 2020-2021، حيث أصدرت بيان بموعد امتحانات نصف العام لجميع المراحل الدراسية، على أن تبدأ امتحانات نصف السنة بالعراق للدراسة الابتدائية والدراسة الثانوية يوم السبت الموافق 20 مارس 2021، وهذا هو البيان الصادر عن وزارة التربية العراقية.

وكانت وزارة التربية العراقية قد حددت موعد امتحانات نصف السنة بالعراق 2021، امتحانات الكورس الأول ونصف السنة للعام الدراسي 2021-2021، حيث انتظر العديد من الطلبة والطالبات تحديد موعد نصف السنة الدراسية الذي تأخر كثيراً نظراً للظروف التي تمر بها البلاد والعالم اجمع من انتشار عدوى فيروس كورونا (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي تتخذها البلاد لحماية الطلبة والطالبات من العدوى