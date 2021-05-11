التحالف العربى يحبط هجوما لميليشيا الحوثى بزورق مفخخ

جدة - نرمين السيد - وقالت قوات التحالف فى بيان لها: "تم إحباط هجوم عدائى وشيك بزورق مفخخ جنوب البحر الأحمر، والميليشيات الحوثية تواصل تهديد الملاحة البحرية والتجارة العالمية". كما حذر البيان من أن "الميليشيات الحوثية تتخذ اتفاق ستوكهولم مظلة لإطلاق الهجمات العدائية من الحديدة".

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