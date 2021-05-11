إسرائيل تعلن قصف 130 هدفا فى غزة ومقتل 15 فلسطينيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته "فرانس برس"، زعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردًا على إطلاق الفصائل الفلسطينية صواريخ على إسرائيل.
وفى تصريحات للصحفيين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، جوناثان كونريكس: "قصفنا 130 هدفًا عسكريًا، غالبيتها لحركة حماس، وأضاف: "وفقا لتقديراتنا، قتل 15 ناشطًا من حركة حماس والجهاد".
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