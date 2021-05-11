إسرائيل تستدعى 8 فرق من قوات الاحتياط بسبب المواجهات فى القدس

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن 24 فلسطينيا على الأقل، من بينهم 9 أطفال كنوا قد قتلوا، وأصيب أكثر من 100 آخرين فى قصف إسرائيلى استهدف 130 موقعا فى قطاع غزة منذ ليلة الإثنين حتى صباح الثلاثاء.
كما شن الطيران الحربى الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية الانتقامية التى استهدفت عددا من المنازل ومواقع تابعة لحماس، وفق مصادر فى الحركة.
وكانت كتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس، قد حذرت إسرائيل من التصعيد، وأمهلتها حتى السادسة من مساء الإثنين "لسحب قواتها والمستوطنين من المسجد الأقصى وحى الشيخ جراح" فى القدس الشرقية المحتلة، التى كانت مسرحا لمواجهات عنيفة خلفت نحو 400 إصابة فى القدس لوحدها، بالإضافة إلى 116 إصابة فى الضفة الغربية المحتلة.
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